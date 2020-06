Los primeros turistas alemanes llegan a Baleares sin miedo al coronavirus

Un vuelo procedente de Düsseldorf (Alemania) ha aterrizado a las 10.54 en el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma con los primeros turistas extranjeros que llegan a España desde que hace tres meses se cerraron las fronteras por la pandemia de coronavirus. En el avión, fletado por el turoperador TUI, han volado 189 pasajeros, de los que una veintena son periodistas y el resto turistas alemanes que estrenarán la temporada de verano en el marco de un plan piloto que adelanta seis días la apertura de las fronteras.

El aeropuerto de Palma está todavía muy lejos de la normalidad que se le presupone a mediados del mes de junio de cualquier otro año. Los alrededores son un enorme cementerio de coches de alquiler durmientes esperando recorrer la isla y las pantallas del aeropuerto anuncian la llegada de apenas una decena de vuelos en todo el día. Pocos hubieran apostado a que la principal noticia un 15 de junio sería la llegada de un grupo de alemanes que viene a pasar sus vacaciones en la isla. Y sin embargo la terminal de llegadas está llena de periodistas de decenas de medios que cubren la llegada de estos 189 ciudadanos procedentes de Düsseldorf que aterrizan para pasar unos días de vacaciones en Playa de Palma y Alcúdia. Su experiencia servirá para testar el funcionamiento de los protocolos de seguridad adoptados por el sector turístico para hacer frente a la covid-19.

“Estoy muy feliz de venir. Vengo desde hace más de 10 años y me siento segura. Voy al hotel Riu Concordia de Playa de Palma”, afirma Gabriela, que ha aterrizado para pasar una semana de vacaciones en Mallorca con una amiga. Ambas reconocen que no se han hecho ningún test en Alemania antes de coger el avión. “Estamos muy contentas de venir, ha sido una gran oportunidad”, dice su amiga mientras los agentes de policía desplegados en el aeropuerto intentaban mantener el orden con el más de medio centenar de reporteros que ocupan la terminal de llegadas para conocer el parecer de los viajeros. Ambas cuentan que tenían un viaje programado a Formentera que fue cancelado y ahora se han decantado por Mallorca.

Baleares se ha convertido en el primer destino de España en abrirse al turismo internacional, con un plan piloto que traerá en los próximos 15 días a 10.900 ciudadanos alemanes con una estancia mínima de cinco noches. La comercialización se ha realizado mediante tres turoperadores y compañías aéreas y los visitantes se repartirán en varios hoteles de las zonas de Playa de Palma, Alcúdia y Cala D’Or en Mallorca y en establecimientos de Menorca e Ibiza. Se pretende comprobar la eficacia de los protocolos de seguridad que estarán vigentes durante toda la temporada, aunque finalmente la iniciativa solo se ha adelantado una semana a la apertura de fronteras internacionales anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el próximo 21 de junio.

“Me quedo en Palma, la última vez que estuve fue en enero en nuestro apartamento y después cancelaron todo. He estado muy triste porque quiero la isla y a la gente española”, señala George, que tiene un apartamento cerca de Manacor pero se quedará unos días en un hotel de Playa de Palma. “Creo que los alemanes quieren venir porque se sienten seguros”, destaca. Karlsten, que llegaba con una mochila, explica que ha llegado con el paquete de TUI y se irá a Playa de Palma en autobús. “Todo está calmado, echamos un vistazo y vimos que en Mallorca había poca gente en este momento” señala.

Otro de los pasajeros, Patricio Kofi, ha llegado a la isla desde Colonia acompañado por su mujer y se confiesa impaciente: “Queríamos tener un poco de vacaciones y me alegro de estar por aquí”. Asegura que se siente seguro en la isla igual que otros de sus compatriotas llegados en avión. La seguridad es uno de los puntos clave a la hora de vender los paquetes turísticos, según afirma el director del turoperador alemán TUI, Ian Livesey, que espera junto a la flota de autobuses que se ha desplazado al aeropuerto para transportar a los viajeros. “El turista alemán está enamorado de Baleares, ha sido siempre uno de los mercados más fieles junto con el británico. No reservarían las vacaciones si no tuvieran un cierto grado de confianza de lo que van a recibir cuando lleguen aquí”, confirma.

